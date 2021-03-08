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تقتل ابنها بطريقة بشعة وتتخلص من جثته بمساعدة عشيقها

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تقتل ابنها بطريقة بشعة وتتخلص من جثته بمساعدة عشيقها

أرشيفية
أرشيفية
 
الإثنين، 08-03-2021 09:05 م محمد فضل
تسببت أم بقتل طفلها البالغ من العمر 6 سنوات بطريقة بشعة، وألقت جثته في النهر بولاية أوهايو بالولايات المتحدة.

ووفقا لـ “سكاي نيوز”، حاولت بريتاني جوسني (29 عاما) بداية التخلي عن ابنها جيمس هاتشينسون في حديقة عامة، بأن تركته هناك، لكنه لحق بها وتعلق بسيارتها التي كانت مسرعة، مما أدى إلى إصابته بجروح بليغة.

وعندما عادت إليه بعد أكثر من نصف ساعة وجدته ملقى في موقف سيارات الحديقة، مع إصابات شديدة في رأسه، تبين أنها كانت السبب في وفاته، وفق تقرير الطب الجنائي.

ثم وضعت جوسني جثة ابنها في سيارتها وعادت إلى منزل عائلتها، حيث أخفت الجثة في إحدى الغرف، وفي اليوم التالي ألقتها بمساعدة عشيقها جيمس هاميلتون في النهر، وتجري الشرطة عملية بحث عن الجثة.

وبعد إلقائه في النهر، أبلغت الأم الشرطة عن اختفاء ابنها، وتبين لاحقا أن بلاغها مجرد خدعة لإبعاد الأنظار عن فعلتها.
 

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