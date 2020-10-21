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أهالي قنا يعثرون على جثة متحللة لشاب

جثة
جثة
 
الأربعاء، 21-10-2020 03:07 م أحمد سالم
عثر أهالي قرية البراهمة التابعة لمركز قفط، جنوبي محافظة قنا، اليوم الأربعاء، على جثة متحللة لشاب ثلاثيني، مجهول الهوية، وسط الزراعات بالقرب من شريط السكة الحديد.

تلقى اللواء محمد أبو المجد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا من مركز شرطة قفط يفيد ورود بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة متحللة لشاب ثلاثيني، مجهول الهوية، وسط الزراعات بالقرب من شريط السكة الحديد.

وعلى الفور تم إخطار مرفق الإسعاف الذي دفع بسيارة لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى لحين التعرف عليها.
 

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