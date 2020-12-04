الجمعة، 04-12-2020
01:29 م
متابعات- أمينة عبد العال
لم يكن يتصور أن تأخيره عن سداد أقساط " التوك توك
" سيكون هي
السبب وراء اختطافه و تعذيبه و موته بهذه الطريق البشعة .
و بدأت أحداث الجريمة باختطاف سيد محمد سيد و شهرته " أشرف " البالغ
من العمر 30 عام ، من قبل تاجر في
العمرانية
قام باحتجازه في شقته الشبيهة بالسلخانة ، لتأخره في سداد أقساط "
التوك توك
" الذي اشتراه منه منذ عدة شهور ، حسبما نشرت " الوطن "
.
وبدأ تعذيبه بقطع 3 أصابع من يده اليسري و استمر في تعذيبه حتى ساءت حالته
الصحية و لقي حتفه متأثرا بجراحه بعد ساعتين متواصلين من التعذيب والنزيف ، ولم
يكتفي بهذا بل قام بإلقاء جثته من الطابق
الخامس علي الطريق فجرا بعد أن تأكد من خلو الشارع من المارة .
وكان الأهالي قد عثروا علي جثة الشاب ملقاة علي الطريق فأبلغوا الشرطة التي
انتقلت إلي مكان الحادث وتم نقل الجثمان إلي مشرحة زينهم لمعرفة أسباب الوفاة ، مع
إجراء التحريات لمعرفة ملابسات الجريمة .
واتهمت أسرة المجني عليه تاجر دراجات نارية في العمرانية
بالاشتراك في
الجريمة بسبب تهديدات سابقة منه للمجني عليه بالخطف في حالة عدم سداده الأقساط
المتأخرة ، و بالقبض علي المتهم ومواجهته أنكر علاقته بالجريمة .
و بمحاصرة المتهم ببعض الأدلة ومن بينها صور أظهرتها كاميرات المراقبة
القريبة من مكان الجريمة وصعوده إلي العقار بصحبة 3 أشخاص بالإكراه اعترف بتفاصيل
الجريمة و بأنه لجأ إلي الحيلة ليحصل علي
12 ألف جنيه باقي ثمن " التوك توك
" الذي اشتراه منه منذ 8 أشهر .
و ترك أشرف خلفه طفلين " محمد وعمره عامين و سلمي وعمرها 8 أشهر
" و زوجته ، دون مصدر دخل أو راعي يتكفل بهم .