خال الطفل أدهم يفجر مفاجأة مدوية: هذا أغرب ما فعله الأب القاتل قبل ذبح نجله

خال الطفل أدهم يفجر مفاجأة مدوية: هذا أغرب ما فعله الأب القاتل قبل ذبح نجله

كشف محمد عبد الفتاح - خال الطفل أدهم الذي قتله والده - تفاصيل مقتل الطفل .



وقال في مداخلة مع برنامج "مساء دي إم سي" : الطفل أخبر والدته أنه سوف يذهب لصالة الألعاب الرياضية وبعدها بدقائق فوجئنا بوالده ينشر بوست على الفيس بوك يناشد فيه الوصول لنجله.



وأضاف: القاتل اتصل بي وأخبرني أنه أبلغ الشرطة وكان يتصرف بشكل طبيعي تماما.



وأردف: اتصلت بأختي بعدها وقالت لي أنها تشعر بشيء مريب لأن زوجها جالس يبكي في المنزل بشكل غير معتاد وكأنه يعرف شيئا عن الطفل وعندما سألته فقال لها (مفيش مفيش .. شكل أدهم هيطوّل المرة دي ).



وتابع: عندما حكيت للمباحث هذه القصة بدأ الشك فيه وبعدها تم القبض عليه .. و أختي قالت لي إن القاتل كان ينظر لنجله نظرات غريبة في آخر 8 أيام قبل قتله.



وكشف الأب القاتل في التحقيقات أنه أقدم على قتل نجله لأنه كان يعاني من كهرباء في المخ زائدة وأنه سمع قبل الحادث في الحمام يكلم نفسه ويقول إنه سوف يقتل كل الأسرة فخاف من رد فعله وقتله.

