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حيلة ذكية من قاتلة زوجها بالبحيرة لإخفاء الجريمة .. والأمن يكتشف اللغز ويقبض عليها

المتهمة
حيلة ذكية من قاتلة زوجها بالبحيرة لإخفاء الجريمة .. والأمن يكتشف اللغز ويقبض عليها
 
الثلاثاء، 22-12-2020 08:18 ص المصريون
أقدمت سيدة من محافظة البحيرة على قتل زوجها معتقدة أنها استطاعت تنفيذ الجريمة الكاملة لكن القدر كان لها بالمرصاد.

البداية كانت ببلاغ تلقاه قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية من زوجة - 35 سنة - تفيد مصرع زوجها بعد سقوطه على "سيخ" حديدي في المزرعة الخاصة به.

لكن كشفت التحريات والأدلة الجنائية مفاجأة من العيار الثقيل حيث تبين أن الجرح الخاص بالمجني عليه جاء بآلة مختلفة تماما عن "السيخ" مما فتح باب التحريات على مصرعيها.

واستدعى الأمن زوجة المجني عليه التي انهارت واعترفت بقتله بعد مواجهتها بالأدلة الجديدة ، حيث أكدت أنه وقعت مشاجرة بينها وبين المجني عليه ليلة الحادث بسبب تهديده بتطليقها فقامت بطعنه حتى توفي ثم نقلته إلى مكان قريب من مسرح الجريمة واصطنعت قصة سقوطه على سيخ حديد لتضليل جهات التحقيق.
 

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