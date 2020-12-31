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مصرع 12 شخصا في حادث مروع بـ أسوان

حادث تصادم
مصرع 12 شخصا في حادث مروع بـ أسوان
 
الخميس، 31-12-2020 08:45 ص المصريون
لقى 12 شخصا مصرعهم في حادث مروع بمحافظة أسوان .

وكشفت المصادر الأولية عن وقوع حادثتصادم سيارتين بطريق مدخل العلاقي ومدخل برانيس جنوب شرق محافظة أسوان.
 

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