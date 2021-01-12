عامل يقتل زوجته بطريقة غير متوقعة بالعجوزة: ظن أنه لن ينكشف لكن القدر كان له بالمرصاد

عامل يقتل زوجته بطريقة غير متوقعة بالعجوزة: ظن أنه لن ينكشف لكن القدر كان له بالمرصاد

أقدم عامل على قتل زوجته بطريقة غريبة وغير متوقعة في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة..



وكشفت قوات الأمن حقيقة المتهم بعد ساعات قليلة من الواقعة ، موجهة التهمة للزوج.



وأقر الزوج بعد التحريات ومحاصرته بالأسئلة أنه أعطى زوجته قرصا من حبوب تستخدم في حفظ الغلال (بالغة السمية) وأوهمها أنها مسكن لجميع الأمراض والأوجاع.



وتناولت السيدة هذا القرص ثقة في زوجها لتصاب بالتسمم وتتوفى على الفور.



وأكد المتهم أنه أقدم على هذه الفعلة نظرا لوجود خلافات زوجية.

