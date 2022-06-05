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ماني يخطف الأضواء بتسجيل 3 أهداف مع منتخب بلاده أمام بنين

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ماني
Native
Teads
الأحد، 05-06-2022 10:03 ص
أحرز ساديو ماني ثلاثة أهداف ليقود السنغال لبداية ناجحة لمشوار الدفاع عن لقب كأس الأمم الأفريقية 2023 لكرة القدم بالانتصار 3-1 على بنين في الجولة الأولى للتصفيات القارية أمس السبت.
وسجل ماني، الذي تحوم شكوك حول مستقبله بعدما ذكرت تقارير أنه اقترب من الرحيل عن ليفربول، هدفين من ركلتي جزاء، ضمن الثلاثية، ليساعد بطلة أفريقيا على بداية قوية للتصفيات.
وفازت مالي 4-صفر على الكونجو في باماكو في بداية ناجحة للمدرب إريك تشيلي، كما انتصرت الجزائر وجامبيا وموريتانيا خلال التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم المقرر إقامتها في ساحل العاج.
وتفوقت الجزائر 2-صفر على أوغندا بهدفي عيسى ماندي ويوسف بلايلي في أول مباراة رسمية بعد الإخفاق في التأهل لكأس العالم 2022.
وأثار ماني جدلا بعدما ألمح في مؤتمر صحفي قبل المباراة إلى أنه قد يرحل عن ليفربول هذا الصيف، لكنه لم يتأثر بذلك داخل الملعب وأصبحت الأمور أسهل على السنغال بعد طرد سيني دالميدا لاعب بنين في وقت مبكر من الشوط الثاني.
وجاء هدف بنين عن طريق البديل جونيور أولايتان قرب النهاية.

وسجل المهاجم أبو بكر كمارا هدفين ليهدي موريتانيا الفوز 3-صفر على السودان ضمن منافسات المجموعة التاسعة.
وأحرز بيتر شالوليلي مهاجم ناميبيا هدفا مبكرا لكن منتخب بلاده تعادل 1-1 مع بوروندي، فيما سجلت تنزانيا هدفا في أول دقيقة قبل أن تتعادل 1-1 أيضا مع النيجر في نفس مجموعة منتخب الجزائر.
 

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