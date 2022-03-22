ميدو يفتح النار على كلوب: «انت مش ربنا واللي عملته مع صلاح مش رجولة»

الثلاثاء، 22-03-2022
11:18 ص
فتح أحمد حسام
ميدو
لاعب الزمالك ومنتخب مصر
السابق، النار على يورجن كلوب
المدير الفني لفريق
ليفربول، مشددا على أن مدرب الريدز كان يخشى من أليو سيسيه المدير الفني للمنتخب
السنغالي، لذلك لم يدفع بساديو ماني في مباراة نوتنجهام في كأس الاتحاد الإنجليزي.
وقال ميدو
، في
تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كلوب
دفع بمحمد صلاح
في
مباراة أرسنال، رغم إن صلاح
مكانش جاهز بنسبة 100% ليه مخوفتش على مصلحة اللاعب".
وأضاف:
"انت المفروض يا كلوب
راجل ألماني عملي يهمك مصلحة ليفربول بس، انت مدرب كورة
ملكش دعوة بماتش مصر
والسنغال، انت مش ربنا عشان تحقق العدل، انت خفت من رد فعل
أليو سيسيه".
وختم حديثه قائلا: "كلوب
خاف من
أليو سيسيه مدرب السنغال، والمدرب بيتكلم في السياسة وهل مفيش أندية في إنجلترا
على علاقة وطيدة بإسرائيل، ليه عمرك ما عاتبت الأندية دي زي ما عاتبت الأندية اللي
بتتعاون مع روسيا، وانت وجهت كلام في السياسة عشان تخدم الإعلام الغربي وده مش
مظبوط".