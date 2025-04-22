الثلاثاء 22 أبريل 2025
توقيت مصر 19:41 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

المأمور كان مصدوم.. رجع من السعودية وجد زوجته متزوجة وأنجبت طفلة!

شاهد.. الداخلية تعلن ضبط المشاركين في فيديو "حفل الزفاف"

طالب بكلية الصيدلية وزميلاته والصور الفاضـ.ـحة.. ما القصة؟

الفاتيكان ينشر أول صورة للبابا فرنسيس في نعشه

واقع ابنته وأجبر ابن خالتها على معاشـ.ـرتها وتصويرهما.. والمحكمة تصدر قرارها

ماذا نعرف عن مؤمن عادل مالك "بلبن وبهيج وكرم الشام وعم شلتت"؟

تسريب أول صورة لـ سارة خليفة بعد القبض عليها

الفاتيكان يعلن سبب وفاة البابا فرانسيس

متهمين جدد.. مفاجأة بعد تفريغ النيابة كاميرات المراقبة في قضية سارة خليفة

رد مفاجئ من سعد الدين الهلالي بعد تبرؤ الأزهر من فتاويه

المأمور كان مصدوم.. رجع من السعودية وجد زوجته متزوجة وأنجبت طفلة!

ن
ا
الثلاثاء، 22-04-2025 12:53 م

 

 

شهدت منطقة الحوامدية، واقعة مؤسفة عندما ألقت الشرطة القبض على سيدة لجمعها بين زوجين، أحدهما رسميا والآخر عرفيا، وإنجابها طفلة من الثاني.

لم يتوقع موظف يعمل بالسعودية ما ينتظره لدى عودته إلى القاهرة، مفاجآت صادمة كانت من نصيبه بطلتها الأولى زوجته.

قصة درامية مأساوية دارت أحداثها بمركز الحوامدية جنوب الجيزة، موظف في أواخر الثلاثينات حرر محضرا ضد زوجته واتهمها بالجمع بينه وبين رجل آخر.

مأمور القسم حاول استيعاب ما تلقفته أذناه، إذ استفسر من المبلغ: "حضرتك فاهم بتقول ايه؟"، الزوج المغلوب على أمره كرر حديثه "مراتي خانتني، اتجوزت عرفي وخلفت كمان".

كلمات الزوج كانت كفيلة بتحويل البلاغ إلى وحدة المباحث ليناقش رئيس المباحث الشاكي وصولا إلى الحقيقة المُرة، الزوجة لعبت على الطرفين.

استغلت سفر زوجها للعمل بالخارج وتزوجت من آخر عرفيا بل وأنجبت منه طفلة، ليتم القبض عليهما وإحالتهما النيابة العامة للتحقيق.

إقرأ ايضا

نم

شاهد.. الداخلية تعلن ضبط المشاركين في فيديو "حفل الزفاف"

ب

طالب بكلية الصيدلية وزميلاته والصور الفاضـ.ـحة.. ما القصة؟

GpH1eeyXMAA-W-H

الفاتيكان ينشر أول صورة للبابا فرنسيس في نعشه

أخبار متعلقة

Capture

بسبب سفره للخارج.. خانته مع "عيل" أصغر منها وأنهت حياة زوجها بـ12 قرص فياجرا