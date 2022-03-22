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عرض ضخم لـ صلاح.. الانتقال مقابل 2 مليون جنيه يوميًا

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صلاح
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الثلاثاء، 22-03-2022 04:01 م

أصبح محمد صلاح نجم المتخب وليفربول الإنجليزي، على مقربة من مغادرة نادي ليفربول الذي يماطل في تجديد اللاعب ويرفض مساواته بغيره ممن هم أقل مردودًا في المسابقة أمثال كيفن ديبروين، ورونالدو، وسانشو، ولوكاكو وغيرهم.
ويحتل محمد صلاح المرتبة الـ 15 من حيث الاعلى أجرًا، بينما يحتل المرتبة الأولى من حيث الأعلى مردودًا برصيد 20 هدفًا انفرد بها بلقب الهداف.
ويسبق محمد صلاح في ترتيب الأعلى أجرًا كل من،  البرتغالي كريستيانو رونالدو، البلجيكي كيفن دي بروين، الإسباني حارس مرمى مانشستر يونايتد دافيد دي خيا، الإنجليزي جايدن سانشو، المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، نجما مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي، رحيم ستيرلنغ وجاك غريلش، نجما المنتخب الفرنسي نغولو كانتي وبول بوغبا، المهاجم الألماني تيمو فيرنر، مهاجم مانشستر يونايتد إدينسون كافاني، مدافع مانشستر سيتي جون ستونز، مدافع ليفربول فان دايك.
عرض الـ 13 مليون جنيه لـ صلاح
وتسعى كبرى الأندية في اوروبا لضم النجم المصري الذي يقدم مستويات خيالية في الدوري الإنجليزي ويحتل صدارة ترتيب الهدافين بـ 20 هدف.
وترغب إدارة برشلونة في استقدام محمد صلاح، حيث قالت صحيفة ميرور إن برشلونة على استعداد لدفع ما يقرب من 60 مليون جنيه إسترليني، في المقابل يرغب ليفربول في الحصول على 84 مليون جنيه إسترليني.
وفي نفس السياق قالت الصحيفة إن العملاق الباريسي باريس سان جيرمان لن يواجه أي مشكلة حول تلبية طلبات محمد صلاح من حيث راتبه الأسبوعي.
ووفقًا لما اعلنته صحيفة لوموند فإن محمد صلاح أمام فرصة تاريخية ليصبح اللاعب الأعلى أجرًا والأغلى في العالم.
وأعلنت صحيفة لوموند أن إدارة نادي باريس سان جيرمان اجتمعت برامي عباس وكيل محمد صلاح، وتم عرض راتب أسبوعي بقيمة 630 ألف يورو.

وبحساب فارق سعر الصرف بالجنيه المصري بعد قرارات البنك المركزي المصري، أمس الإثنين، يبلغ راتب صلاح الأسبوعي إذا وافق على عرض العملاق الباريسي حوال 12 مليون و839 ألف و400 جنيه مصري، أي ما يعادل بالتقريب 13 مليون جنيه في الاسبوع، أي ما يقارب 2 مليون جنيه يوميًا.

وإذا وافق محمد صلاح على عرض باريس سان جيرمان سيصبح اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم.
 

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