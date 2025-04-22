واقع ابنته وأجبر ابن خالتها على معاشـ.ـرتها وتصويرهما.. والمحكمة تصدر قرارها

أصدرت الدائرة "2" جنايات بمحكمة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، حكما ضد "تاجر خردة" بمعاقبته بالسجن 36 عاما، في واقعة اتهامه باغتصاب ابنته القاصر لمدة عاما بعد ترك والدتها المنزل، وإجباره ابن خالتها على مواقعتها وتصويرها في أوضاع مخلة بالشرف.

وبحسب منطوق الحكم، عاقبت محكمة الجنايات المتهم حضوريا بالسجن المؤبد لاتهامه باغتصاب طفلته، والسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بإجبار ابن خالة الضحية "مصطفي ر." عامل صيانة هواتف على التوقيع على إيصالات أمانة، والسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بهتك عرض ابن الخالة والحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لاتهامه بتصوير ابنته مع ابن خالتها والتعدي على حرمتهما.

كما عاقبت المتهم "مصطفي ر."(ابن خالة الضحية) بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بتهمة حيازة مخدرات. وسبق أن أصدرت الدائرة نفسها حكما ضد المتهم مصطفى بالسجن 5 سنوات بتهمة اغتصاب ابن خالته القاصر ومواقعتها بالرضا في واقعة سابقة لجريمة الأب.

وأسندت النيابة العامة في القضية رقم 17963 لسنة 2024 جنايات الصف، والمُقيدة برقم 1637 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، للمتهم "رمضان. أ" تاجر خردة بقرية الشرفا، تهمة اغتصاب الطفلة "ص. ر."، والتي لم تبلغ من العمر 18 عاما بالقوة وذلك بأن قام والدها بالتعدي عليها ضربا "بعصا ومطواة"، إذ تمكن بتلك الوسيلة من شل مقاومتها وارتكب فعلته حال كون المتهم من أصول المجني عليها أو المتولين على تربيتها. وتكرار الأب مواقعة طفلته خلال عام 2024 تحت تأثير المخدرات والخمر والإجبار.

وذكرت النيابة العامة أن الأب المتهم أكره المتهم الثاني نجل خالة ابنته "مصطفي ر." على مواقعتها بالقوة، وذلك تحت تهديد السلاح "مسدس صوت"، فتمكن بتلك الوسيلة من شل مقاومته وأصاب رضاه بعيب من عيوب الرضا ألا وهو الإكراه فأرغم على مواقعة أمامه.

وتابعت النيابة العامة في أوراق الدعوي، أن الأب أكره المتهم الثاني على توقيع 12 إيصال أمانة، وتعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهما طفلته ونجل خالتها، كان ذلك بغير رضاهما بأن سجل بهاتفه مقطعا مرئيا للمجني عليهما في وضع مخل.

واستجوبت النيابة العامة، المجني عليها الطفلة، وأكدت أنها تقطن رفقة والدها بعدما تركت والدتها المنزل، حيث قام المتهم بالتعدي عليها بالضرب وجردها من ملابسها وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج عدة مرات. كما شهدت بأنها بعد نحو عام، وحال تواجدها رفقة المتهم الثاني في بيت أمها، هتك عرضها بالرضا.

وأضافت أنه بعد هذه الواقعة، اتصل الأب بابن خالتها وأحضره لمنزله بحجة بيع تليفون محمول، وأجبره تحت تهديد سلاح ناري محدث صوت وسلاح أبيض "مطواة" على تجريد ملابسه ومعاشرتها معاشرة الأزواج وتصويرهما بهاتف محمول، كما أجبره بالقوة على التوقيع على 12 إيصال أمانة قاصداً من ذلك مواقعتها وهتك عرضها.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قبل يومين أحكاما بالسجن 36 عاما للأب المتهم الأول، والسجن المشدد 3 سنوات لابن الخالة.