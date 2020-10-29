أول تحرك من الزمالك ضد قرار لجنة التسوية

الخميس، 29-10-2020
10:52 ص
محمد عبد الحارس
تقدمت الشئون القانونية لنادى الزمالك
، بناء على تكليف من المستشار مرتضي منصور بطعن
على قرار مركز التسوية والتحكيم الذي صدر مؤخرًا ببطلان اللائحة.
قرار الطعن
سيترتب عليه إيقاف قرار لجنة التسوية، خصوصًا وأن الزمالك
يحق له الطعن
خلال فترة 40 يوما من صدور القرار.
وكانت لجنة التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية قررت بطلان لائحة النادى بسبب وجود تزوير
في إجراءات اللائحة.
وكان مركز التسوية قد حجز الدعوى للحكم في شقها الموضوعي، علما بأنه كان قد أقر بتزوير
اللائحة في الشق المستعجل".
ويترتب على ذلك الحكم بطلان الانتخابات التكميلية التي كانت قد عقدت وانتخب على إثرها كل من أحمد مرتضى وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح في عضوية مجلس الإدارة، والدكتور أشرف زكي كأمين صندوق.