شوبير يعلن تعاقد الأهلي مع لاعب أمريكي رسميًا

الثلاثاء، 27-07-2021
07:42 م
أعلن الاعلامى أحمد شوبير
عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل
الاجتماعى “ فيسبوك ” أن النادى الاهلى تعاقد
مع اللاعب الدولي الأمريكي «جاريت مواجاتوتيا»
لتدعيم فريق الكرة الطائرة .
وكتب شوبير
" رسمياً - الأهلي يتعاقد
مع اللاعب الدولي
الأمريكي «جاريت مواجاتوتيا» لتدعيم فريق الكرة الطائرة ويلعب مواجاتوتيا في مركز 4، ويشارك خلال هذه الفترة
مع منتخب بلاده في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو ".
يذكر ان أشاد الاعلامي أحمد شوبير
نجم الاهلي والمنتخب السابق
بـ عمر عصر نجم منتخب مصر في تنس الطاوله عقب تاهله لـ ربع نهائي فردي تنس الطاوله
في اولمبياد طوكيو
وكتب شوبير
عبر حسابه
الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” :"ملحمة مصرية تاريخية جديدة في طوكيو
عمر عصر ربنا يكرمك في اللي جاي باذن الله Flag
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