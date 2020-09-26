3 رسائل مهمة من مرتضى منصور للاعبي الزمالك

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، عدة رسائل للاعبى الفريق خلال اجتماعه معهم قبل مباراة الجونة، والمقرر لها مساء غد الأحد، ضمن مباريات الأسبوع الـ30 من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ونشر اجتماع رئيس النادى باللاعبين عبر قناة الزمالك، قبل قدوم المدرب الجديد والمقرر وصوله اليوم إلى القاهرة لتولى تدريب الفريق خلفا لباتريرس كارتيرون.

مستشفى الزمالك

نقدر ضغط المباريات الفترة الأخيرة، لنرى الناديين الشعبيين بعد الأهلي والزمالك وهما المصري البورسعيدي والإسماعيلي ونتائجهما في الفترة الأخيرة.

الفترة الأخيرة شهدت عدة إصابات، أنا الآن عندى مستشفى، وأطالب اتحاد الكرة بتأجيل لقاء سموحة المقبل في كأس مصر لأنها مباراة غير مهمة في التوقيت الحالي.

باتشيكو صاحب القرار

أي لاعب شعر بالظلم، الفترة الماضية من خلال عدم المشاركة؛ الآن يتواجد مدير فني جديد، وسيكون صاحب القرار في وضع التشكيل، والجميع لديه الفرصة للمشاركة.

باتشيكو سيكون صاحب القرار في تحديد الراحلين قبل بداية الموسم الجديد، والجميع سيكونوا أمام أعين المدير الفني الأجنبي الجديد".

مواجهة أفريقيا

أي لاعب لديه مستحقات أو مكافآت متأخرة؛ على قائد الفريق التوجه لأمير مرتضى، المشرف على الفريق وأحمد زاهر؛ للمطالبة بحقوقهم، لا أريد تراكم المستحقات المتأخرة، أريد جميع اللاعبين أن يشعروا بالراحة قبل مواجهة الرجاء في دوري الأبطال".

مواجهة الذهاب أمام الرجاء البيضاوي هيّ من ستحدد موقفنا من المنافسة على اللقب، ما أتمناه؛ هو تحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير.