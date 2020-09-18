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رد ناري من الزمالك على تصريحات كارتيرون الأخيرة بعد الرحيل

نادي الزمالك
نادي الزمالك
الجمعة، 18-09-2020 12:23 ص المصريون ـ متابعات
أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ناديه لا يهتم بالرد على الاتهامات التي وجهها باتريس كارتيرون للإدارة، مؤكدًا أن المدرب هرب والجميع يعرف ذلك.
وأضاف أحمد مرتضى منصور، عبر إذاعة أون سبورت: «على كارتيرون الصمت وعدم الحديث في أي شيء بعد ما فعله معنا، ورحيله بهذا الشكل المؤسف، لا نهتم بما يقول ونرد عليه ونسأله من أنت؟ أنت هارب من تدريب الزمالك والعالم بالكامل يعرف ما فعلته».
وتابع أحمد مرتضى: «الاتهامات التي وجهها لنا؟ غير مهتمين بالرد عليه وأغلقنا صفحته ولا علاقة لنا به من الآن فصاعدًا، انظروا إليه كيف كان منكسرا ويعاني من الخجل في الفيديو المسجل له أثناء اجتماعه مع مجلس الإدارة، هو نفسه كان حزينا على ما فعله».
 

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