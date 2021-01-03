الأحد، 03-01-2021
09:38 م
محمد فضل - متابعات
كشف تقرير صحفي، عن تطور جديد، بشأن إمكانية انتقال النجم
المصري محمد صلاح
لاعب فريق ليفربول
الإنجليزي، خلال فترة الإنتقال
ات الصيفية المقبلة.
وذكر الموقع "givemesport" الإنجليزي، أن محمد صلاح
ضمن
اهتمامات نادي ريال مدريد
خلال الصيف المقبل، ولكن اللاعب لن يأتي مقابل ثمن بخس".
وأشار الموقع، إلى أن محمد صلاح
قد يكلف ريال مدريد
108 ملايين
جنيه إسترليني على الأقل، وهي القيمة التسويقية الحالية للاعب.
وأضاف الموقع، أن ريال مد أن يورجن كلوب المدير الفني للفريق
يأمل في تحقيق أكبر استفادة مادية من وراء محمد صلاح
.
وتابع الموقع: "من الأفضل أن يستعد مشجعوا ليفربول
ليرحيل
صلاح، لأن اللاعب قد يصل إليه عرضا في غضون أشهر قليلة".
وأثار النجم المصري محمد صلاح
، الجدل خلال الأيام الماضية
بشأن مستقبله مع الريدز.
وقال محمد صلاح
، في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية،
ردا على سؤال بشأن "الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد
؟": "لا أحد
يعلم ماذا سيحدث في المستقبل، لكن مستقبلي في يد ليفربول
، أرغب في حصد الدوري الإنجليزي
ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتحطيم جميع الأرقام القياسية في ليفربول
".