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يعثة الزمالك تغادر المغرب بعد الفوز على الرجاء

الزمالك
الزمااك
 
الإثنين، 19-10-2020 03:28 م أحمد سالم
غادرت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك مطار محمد الخامس بالمغرب.

وتتجه البعثة للعودة إلى مصر بعد خوض مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق قد حقق فوزا غاليا أمس على مضيفه الرجاء المغربي في عقر داره بهدف دون رد على أن يخوض مباراة العودة بالقاهرة السبت المقبل.

وتطير البعثة إلى القاهرة في الثالثه عصرا لتصل الثامنة مساء اليوم.

وغادرت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فندق الإقامة بالمغرب متوجهة إلى مطار محمد الخامس استعدادا للعودة لمصر بعد خوض مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
 

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