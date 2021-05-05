وفاة مدحت فقوسة بعد صراع مع المرض واتحاد الكرة ينعيه

الأربعاء، 05-05-2021
04:43 م
محمد فضل
توفي مدحت فقوسة
نجم الكرة المصرية الأسبق اليوم بعد صراع طويل مع المرض علي مدار الأيام الماضية.
ونعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد بمزيد من الحزن والأسى الكابتن مدحت فقوسة
المدرب الوطني ، وأحد نجوم بورسعيد الذي وافته المنية اليوم بعد رحلة حافلة بالعطاء لكرة القدم لاعبا ومدربا.
كما تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بخالص التعازي لجماهير الكرة ببورسعيد ولمجلس إدارة النادي المصري وأعضائه وجماهيره داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد مدحت فقوسة
بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .. و "إنا لله وإنا إليه راجعون".