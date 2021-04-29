شوبير يهاجم هؤلاء بسبب الأهلي: كل شوية تقولوا عايزين نتصالح وانتوا قاعدين تهيجوا الدنيا

الخميس، 29-04-2021
05:32 ص
أحمد عادل شعبان
وجه الإعلامي أحمد شوبير
رسالة إلى مسئولي النادي المصر
ي بعد تصريحاتهم بشأن عدم صحة هدفي الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين.
وقال شوبير
عبر تويتر: رسالة لمجلس إدارة النادي المصر
ي بعد شكواهم من مباراة الأهلي وتذكير بواقعة تاريخية.
وأضاف: من امبارح مسئولين النادي المصر
ي عمالين يصرحوا إنهم اتظلموا قدام الأهلي وإن الـ var جامل الأهلي في الهدفين وعايشين دور المظلومية رغم إن كل محللين البرامج أكدوا على صحة الهدفين.
وأردف: ويرجعوا يقولوا عايزين نهدي الدنيا ونعمل تصالح وأنت عمال عمال تهيج الدنيا.