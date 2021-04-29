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شوبير يهاجم هؤلاء بسبب الأهلي: كل شوية تقولوا عايزين نتصالح وانتوا قاعدين تهيجوا الدنيا

شوبير
شوبير يهاجم هؤلاء بسبب الأهلي: كل شوية تقولوا عايزين نتصالح وانتوا قاعدين تهيجوا الدنيا
 
الخميس، 29-04-2021 05:32 ص أحمد عادل شعبان
وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة إلى مسئولي النادي المصري بعد تصريحاتهم بشأن عدم صحة هدفي الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين.

وقال شوبير عبر تويتر: رسالة لمجلس إدارة النادي المصري بعد شكواهم من مباراة الأهلي وتذكير بواقعة تاريخية.

وأضاف: من امبارح مسئولين النادي المصري عمالين يصرحوا إنهم اتظلموا قدام الأهلي وإن الـ var جامل الأهلي في الهدفين وعايشين دور المظلومية رغم إن كل محللين البرامج أكدوا على صحة الهدفين.

وأردف: ويرجعوا يقولوا عايزين نهدي الدنيا ونعمل تصالح وأنت عمال عمال تهيج الدنيا.
 

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