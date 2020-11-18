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شوقي غريب يطلب مواجهة اليابان الشهر المقبل

شوقي غريب
شوقي
 
الأربعاء، 18-11-2020 01:30 م أمير سعد
طالب شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، من مسئولي اتحاد الكرة، بخوض مباراة ودية أمام اليابان، في شهر ديسمبر المقبل، استعدادا في المشاركة في أولمبياد طوكيو.
وقال شوقي غريب في تصريحات إذاعية:" أتمنى موافقة اتحاد الكرة على منح المنتخب الأولمبي 5 أيام للسفر إلى طوكيو لمواجهة اليابان، لأنه من الصعب الانتظار حتى مارس المقبل، دون خوض أي وديات.
وتابع غريب: نمتلك عرضا لمواجهة الأرجنتين في مارس المقبل، ونفاوض بعض المنتخبات الأوروبية المتأهلة أولمبياد طوكيو مثل فرنسا وألمانيا وإسبانيا لمواجهتهم وديا".
وتوج منتخب مصر بالبطولة الودية الدولية، التي أقيمت في القاهرة، بعد الفوز على البرازيل، بهدفين مقابل هدف، أمس، الثلاثاء.
 

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