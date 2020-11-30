صدمة في الأهلي قبل مباراة الاتحاد.. إصابة مهاجم الفريق بكورونا

الإثنين، 30-11-2020
03:21 م
المصريون
حالة من الصدمة داخل النادي الأهلي، بعد إعلان إصابة صلاح محسن مهاجم
الفريق بفيروس كورونا
قبل ساعات من مواجهة الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي
لبطولة كأس مصر.
وقرر الجهاز الفنى للأهلى استبعاد اللاعب على الفور من معسكر الفريق قبل مواجهة
الاتحاد السكندري، وسط حالة خوف من انتقال العدوى إلى زملائه.
واستقرت لجنة التخطيط بالأهلي على الإستغناء عن صالح جمعة لاعب وسط الفريق
الأول للكرة خاصة في ظل قناعة الجهاز الفني بعدم أهميته ووجود أكثر من عنصر مميز
في ذات مركزه.
ورأت اللجنة أن صالح جمعة استنفذ كل الفرص التي حصل عليها ولم يقدم أي شئ
رغم تعهده كثيرًا بالإلتزام والعودة لمستواه في قطاع الناشئين، بجانب عدم تلقيه أي
عروض للإعارة أو البيع النهائي، لذا كان قرار فسخ تعاقده بشكل ودي ومنحه الإستغناء
الخاص به.
وتوج فريق الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا علي حساب الزمالك 2-1 في
المباراة التي اقيمت بينهما الجمعة بإستاد القاهرة. ولم يكن الفوز الذي حققه
الأهلي علي حساب مواطنه الزمالك 2/ 1، والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة
القدم للمرة التاسعة في تاريخه، هو المكسب الوحيد من تلك المباراة التي استضافها
ملعب "ستاد القاهرة".