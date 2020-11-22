الأحد 22 نوفمبر 2020
توقيت مصر 12:54 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أحمد زكي ينفعل على مفيد فوزي داخل منزله بسبب زوجته

إيجابية المسحة الثانية لمحمود "كهربا"

مرتضى منصور مُهددًا أحمد موسى:«لو اتكلمت عندي كتير»

"الجبلاية" تجرى قرعة الموسم الجديد غدًا

صحفي يخترق اجتماع سري لوزراء دفاع الاتحاد الأوربي

الولايات المتحدة تعلن عن أول علاج لـ" كورونا "

"الشباب والرياضة" تنظم لقاءً حوارياً ضمن مبادرة "مصر أولاً لا للتعصب"

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

شهيرة تكشف لأول مرة عن المرض الذي أودى بحياة محمود ياسين

" المرأة الخفاش" تكشف عن أصل فيروس " كورونا" الحقيقي

ADS
 

إيجابية المسحة الثانية لمحمود "كهربا"

Capture
كهربا
 
الأحد، 22-11-2020 12:13 م أمير سعد

ظهرت نتيجة المسحة الجديدة التى أجراها محمود عبد المنعم كهربا، نجم النادي الأهلي، وجاءت نتيجتها إيجابية.
ويواصل اللاعب الغياب عن تدريبات فريقه، وفقاً للبروتوكول الطبي المتبع، ويستعين كهربا بالمشروبات والهواء الطلق للتغلب على فيروس كورونا فى فترة العزل التى يتواجد فيها حاليا.
وأكد مسئولو النادى الأهلى أن حالة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق جيدة، وأنه لا يُعانى من أية أعرض قوية لفيروس كورونا الذى أصيب به مؤخرًا، وأوضح مسئولو النادى أن كهربا يخضع للعزل المنزلى حالياً ويتلقى متابعة مُستمرة من جهاز الفريق الطبى ويلتزم بالبرنامج العلاجى للتعافى من هذا الفيروس.

 

إقرأ ايضا

elbashayer.com-2019-07-25_11-23-32_712209

"الجبلاية" تجرى قرعة الموسم الجديد غدًا

20200408204431310

"الشباب والرياضة" تنظم لقاءً حوارياً ضمن مبادرة "مصر أولاً لا للتعصب"

عمرو الجنايني

عمرو الجنايني يٌكذب كهربا بشأن أزمة محمد فضل

أخبار متعلقة

عمرو الجنايني

عمرو الجنايني يٌكذب كهربا بشأن أزمة محمد فضل

Capture

مسحة طبية جديدة لـ "كهربا"

شوقي غريب

شوقي غريب يطلب مواجهة اليابان الشهر المقبل

1-1210873

إصابة هازارد وكاسميرو بفيروس كورونا

received_410807236973963

قرار جديد من "الانضباط" بشأن أزمة كهربا ومحمد فضل

received_371231747266472

أول تعليق لأمير مرتضى بعد انتهاء أزمة كهربا