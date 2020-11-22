ظهرت نتيجة المسحة الجديدة التى أجراها محمود عبد المنعم كهربا، نجم النادي الأهلي، وجاءت نتيجتها إيجابية.

ويواصل اللاعب الغياب عن تدريبات فريقه، وفقاً للبروتوكول الطبي المتبع، ويستعين كهربا بالمشروبات والهواء الطلق للتغلب على فيروس كورونا فى فترة العزل التى يتواجد فيها حاليا.

وأكد مسئولو النادى الأهلى أن حالة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق جيدة، وأنه لا يُعانى من أية أعرض قوية لفيروس كورونا الذى أصيب به مؤخرًا، وأوضح مسئولو النادى أن كهربا يخضع للعزل المنزلى حالياً ويتلقى متابعة مُستمرة من جهاز الفريق الطبى ويلتزم بالبرنامج العلاجى للتعافى من هذا الفيروس.