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وزير الرياضة يهنئ الأهلي بعد التأهل لنهائي دوري الأبطال

الدكتور اشرف صبحي
أشرف صبحي
 
السبت، 24-10-2020 12:23 ص المصريون ـ متابعات
هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، النادي الأهلي وجماهيره بالوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ13في تاريخه،  بعد فوزه علي فريق الوداد الرياضي المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ليصبح مجموع المباراتين 5-1 لصالح النادي الأهلي. 
كما قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عقب انتهاء المباراة، مشيداً بأداء جميع لاعبي النادي الأهلي وروحهم الرياضية وإصرارهم على تحقيق الفوز والوصول إلى نهائي البطولة الأفريقية، متمنياً التوفيق للفريق فى الدور النهائي للبطولة، كما تمني أن يلحق فريق الزمالك بالأهلي في نهائي البطولة ليكون نهائي مصري، وكذلك تمني التوفيق لفريق بيراميدز المصري في مباراته النهائية المرتقبة بكأس الكونفدرالية أمام فريق نهضة بركان المغربي.
 

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