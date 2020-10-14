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تركي آل الشيخ يجهز مفاجأة مدوية لـ الأهلي .. ويحرج نجم الزمالك بقرار قوي

تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ يجهز مفاجأة مدوية لـ الأهلي .. ويحرج نجم الزمالك بقرار قوي
 
الأربعاء، 14-10-2020 06:16 ص أحمد عادل شعبان
كشف المستشار تركي آل الشيخ - الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي - عن قرار بمكافأة مالية للاعبي الأحمر في حال الفوز بدوري أبطال أفريقيا.

ونشر آل الشيخ قرارا لشركة يترأس مجلس إداراتها أحمد الميرغني - لاعب الزمالك الأسبق - تفيد خصم مبالغ مالية من الموظفين الأهلاوية في الفريق حال فاز الأهلي بدوري أبطال افريقيا فضلا عن مكافأة مالية لكل الموظفين الزملكاوية حال فاز الزمالك بالبطولة دون أن يحصل الموظفين الأهلاوية على المكافأة.

وعلق آل الشيخ قائلا: بإذن الله الاهلي يفرحنا جميعا ونفوز بافريقيا ومكافأة مالية للثنائي الأهلاوي نفس مكافأة لاعبي الأهلي .. الاهلي دايما بيفرحنا.
 

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