وداع مؤثر من صلاح وكلوب لـ ماني

الخميس، 23-06-2022
10:54 ص
ودع محمد صلاح
، المحترف ضمن صفوف، ليفربول الإنجليزي،
زميله السنغالي ساديو ماني، عقب انتقاله لصفوف بايرن ميونخ الألماني.
ونشر صلاح
مجموعة من الصور رفقة ماني، على حسابه الشخصي
بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مغردا: "لقد كانت رحلة رائعة!
شكرًا لك على كل الأوقات السعيدة، وأتمنى لك كل التوفيق في مغامرتك الجديدة!
سنفتقدك جميعًا".
وقال كلوب
في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "إنها
لحظة مهمة، لا فائدة من أن يتظاهر أي شخص بخلاف ذلك".
وتابع: "ساديو ماني أحد أعظم لاعبي ليفربول على
الإطلاق يغادر النادي".
وأضاف: "ماني يغادر مع امتناننا وحبنا له، يترك
مكانة مضمونة بين العظماء، ويرحل في لحظة أصبح فيها أحد أفضل اللاعبين في كرة
القدم العالمية".
وأردف: "بالنظر إلى الأهداف التي سجلها والألقاب التي
فاز بها هو أسطورة بكل تأكيد، هو أيضاً رمز لليفربول في العصر الحديث".
وأختتم: "منذ أن دخل إلى هذا النادي جعلنا أفضل،
ساديو جعل كل شيء ممكناً".
وأعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، تعاقده مع الدولي
السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول، لينضم الأخير بشكل رسمي إلى صفوف البافاري
بداية من الموسم المقبل.
وأكد بايرن ميونخ في بيان رسمي أن عقده مع ساديو ماني
لمدة 3 مواسم مقبلة، ليلعب ماني ضمن كتيبة أليانز أرينا حتى عام 2025.
ولم يكشف بايرن ميونخ في بيانه الرسمي قيمة شراء ساديو
ماني من ليفربول، لكن تقارير عالمية أكدت أن قيمة الصفقة بلغت 32 مليون يورو.