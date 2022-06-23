الخميس 23 يونيو 2022
توقيت مصر 12:06 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

محمد الباز مهاجمًا مبروك عطية: «عبيط.. وبينا كلام كتير يا روح أمك»

يوثق بداية الجريمة لنهايتها.. فيديو جديد من كاميرا جامعة المنصورة لحادثة نيرة أشرف

وداع مؤثر من صلاح وكلوب لـ ماني

محمد عز يعلن مقاضاة مدير صفحته على «فيسبوك»

فنان سعودي يكشف سبب تقديم حفلات غنائية داخل الكنائس

صور.. غرق شاب في العلمين بعد ساعات من كتابة منشور عجيب!

التضامن تفضح «سيدة الغربية»: معاشها 4 آلاف جنيه ولديها 3 شقق سكنية

مفاجأة.. ظهور طالبة أخرى ضحية قاتل المنصورة: ابتزاز وتهديد

أحمد موسى ينفعل على الهواء: «الأسعار هتزيد 5 أضعاف الفترة الجاية»

مبروك عطية يعلن الاعتزال بسبب «أزمة نيرة أشرف»

ADS
 

وداع مؤثر من صلاح وكلوب لـ ماني

100-054238-salah-and-mane-klopp-for-ronaldo-and-messi_700x400
ا
Native
Teads
الخميس، 23-06-2022 10:54 ص

ودع محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف، ليفربول الإنجليزي، زميله السنغالي ساديو ماني، عقب انتقاله لصفوف بايرن ميونخ الألماني.

ونشر صلاح مجموعة من الصور رفقة ماني، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مغردا: "لقد كانت رحلة رائعة! شكرًا لك على كل الأوقات السعيدة، وأتمنى لك كل التوفيق في مغامرتك الجديدة! سنفتقدك جميعًا".
وقال كلوب في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "إنها لحظة مهمة، لا فائدة من أن يتظاهر أي شخص بخلاف ذلك".
وتابع: "ساديو ماني أحد أعظم لاعبي ليفربول على الإطلاق يغادر النادي".
وأضاف: "ماني يغادر مع امتناننا وحبنا له، يترك مكانة مضمونة بين العظماء، ويرحل في لحظة أصبح فيها أحد أفضل اللاعبين في كرة القدم العالمية".
وأردف: "بالنظر إلى الأهداف التي سجلها والألقاب التي فاز بها هو أسطورة بكل تأكيد، هو أيضاً رمز لليفربول في العصر الحديث".
وأختتم: "منذ أن دخل إلى هذا النادي جعلنا أفضل، ساديو جعل كل شيء ممكناً".
وأعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، تعاقده مع الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول، لينضم الأخير بشكل رسمي إلى صفوف البافاري بداية من الموسم المقبل.

وأكد بايرن ميونخ في بيان رسمي أن عقده مع ساديو ماني لمدة 3 مواسم مقبلة، ليلعب ماني ضمن كتيبة أليانز أرينا حتى عام 2025.

ولم يكشف بايرن ميونخ في بيانه الرسمي قيمة شراء ساديو ماني من ليفربول، لكن تقارير عالمية أكدت أن قيمة الصفقة بلغت 32 مليون يورو.

 

إقرأ ايضا

image

كهربا: الفولت عاد.. مرحبًا بكم في المستقبل

2022052506020121

شاهد.. «ماني» يصل ألمانيا لانضمامه لبايرن ميونخ

1058151981_63_0_2792_2047_1920x0_80_0_0_7b78dcd401c4167ee352148d4cee0962

تفاصيل لأول مرة.. كيف أفشل حسن شحاتة صفقة انتقال«صلاح» للزمالك؟

أخبار متعلقة

43516424_303

صلاح يفجر مفاجأة: إن لم أحصل على الكرة الذهبية هذا العام فسيكون بسبب هذا الأمر

Capture

وزير الشباب عن درع تكريم صلاح:«مش بـ 27 جنيه.. دا بآلاف الجنيهات»

983154_0

ليفربول يصدم ماني بعدما اشترط مساواته براتب صلاح لتجديد عقده

t

أول ظهور لـ صلاح في تدريبات المنتخب مع إيهاب جلال

2022_4_28_0_36_2_740

أبرزهم ماني .. 10 لاعبون يرحلون عن ليفربول

191250

تصريح مفاجئ من كلوب بعد الهزيمة: احجز لنا فندق في اسطنبول