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صلاح يفجر مفاجأة: إن لم أحصل على الكرة الذهبية هذا العام فسيكون بسبب هذا الأمر

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صلاح
Native
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السبت، 11-06-2022 01:03 م
كشف النجم محمد صلاح لاعب ليفربول، عن حظوظه في الفوز بالكرة الذهبية لهذا العام.
وقال في تصريحات لـ"فرانس فوتبول"، إن خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022 أمام ريال مدريد، قد تؤثر على حظوظه في التتويج بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.
وتابع صلاح: "صدمت بترتيبي في سباق الكرة الذهبية عام 2021“، بالنسبة لهذا العام  تعد الهزيمة أمام ريال مدريد بالتأكيد عقبة أمام الفوز بالجائزة، حتى لو خضت مباراة جيدة في النهائي، لكنها لا تلغي كل ما حققته منذ شهور”.
وأضاف محمد صلاح: "دعونا ننتظر نتيجة التصويت، وإذا لم أكن الفائز بجائزة الكرة الذهبية في عام 2022، فسأفعل كل شيء لأكون التالي".

واستكمل محمد صلاح: "أضع لنفسي هدفا، ثم هدفا آخر، هدفي الأول في بداية رحلة احترافي في أوروبا كان حجز مكان أساسي في تشكيلة بازل، ثم لأصبح أفضل لاعب مصري ، ثم الفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، ثم قلت لنفسي إنني أستطيع أن أصبح أفضل لاعب كرة قدم أفريقي في التاريخ، الآن أحلم بالتتويج بالكرة الذهبية، أريد الفوز بها للانضمام إلى جورج وياه ، الفائز الأفريقي الوحيد (عام 1995). إذا نجحت، فسوف أخطط للتتويج بها مرة أخرى”.

وكان ليونيل ميسي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، توج بالنسخة الماضية من جائزة الكرة الذهبية، بينما حصد النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، المركز السابع.
توج محمد صلاح بجائزة هداف الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدفا، بالتساوي مع سون هيونج مين، لاعب توتنهام، كما حصد النجم المصري جائزة أفضل صانع أهداف في البريميرليج بـ 13 أسيست.

احتل محمد صلاح المركز الرابع في ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 8 أهداف.

ولعب محمد صلاح مباراة واحدة في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، كانت أمام تشيلسي “النهائي”، وسجل ركلة ترجيح، ساهمت في تتويج فريقه باللقب الأول له هذا الموسم 2021 - 2022.

وخاض محمد صلاح مباراتين مع ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي، لم يسجل أو يصنع، لكنه توج مع الريدز باللقب، على حساب تشيلسي بركلات الترجيح أيضا.
 

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