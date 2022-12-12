الإثنين 12 ديسمبر 2022
توقيت مصر 13:35 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«والنبي يا شيخ اجبر بخاطرها واتجوزها».. ياسمين عز تتصدر التريند برسالة رونالدو

«صلوا في منازلكم».. سيول تجتاح مكة وجدة بعد تعليق الدراسة

هزت الكويت.. إسدال الستار على قضية قتل فرح حمزة أكبر بالقصاص من رجل شرطة

«أبوكيان لجميع أنواع المكيفات».. القبض على أغبى تاجر مخدرات في مصر(صور)

ربع عجل.. الشيف بوراك يطهو أكلة شهية ويثير الجدل باختفاء ابتسامته لأول مرة (فيديو)

الدولار يواصل الصعود ويسجل هذا الرقم في البنوك

وفاة صحفي ثان بشكل مفاجئ أثناء تغطية مونديال قطر

قرار سعودي جديد بشأن دخول المواطنين إلى قطر

علاقة مُحرّمة..تقتل زوجها وتحرق جثته بمساعدة خطيب ابنتها والسبب صادم!

4 أندية.. اتحاد الكرة يعلن تغيير نظام بطولة السوبر

ADS
 

«والنبي يا شيخ اجبر بخاطرها واتجوزها».. ياسمين عز تتصدر التريند برسالة رونالدو

6396882b4c59b75af4479e9d
ياسمين عز
Native
Teads
الإثنين، 12-12-2022 01:14 م

 

 

سخر رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، من حديث الإعلامية ياسمين عز، التي قالت إن كريستيانو رونالدو متابع لبرنامجها.

 

ويظهر في الفيديو الساخر الذي نشره عدد كبير من المغردين، جلوس كريستيانو رونالدو على طاولة برفقة أطفالة وصديقته جورجينا، وهما يشاهدون فيديو مركب للإعلامية وسط تصفيق من كريستيانو رونالدو.

 

ووجهت الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء يوم الأحد، رسالة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا بعد الخسارة أمام المغرب.

 

وفي بداية برنامجها "كلام الناس" صفقت ياسمين عز، تقديرا لرسالة جورجينا رودريغيز لشريكها رونالدو، قائلة: "الله عليكي يا بنتي، ونتعلم منها الحب".

 

وأضافت الإعلامية: "جورجينا عبرت عن مشاعرها بقوة في وقت مهم".

 

وواصلت ياسمين عز:"رونالدو قطع قلبي امبارح بعد البكاء، وحبيبته كتبت له رسالة درس، وعلينا جميعا نتعلم منها، وكل تفصيلة فيها حلوة..".

 

ووجهت ياسمين عز، رسالة لكريستيانو رونالدو، قائلة: "رسالتي لرونالدو، وأنا عارفه أنه بيتابع البرنامج وبيحبنا وبيحب البرنامج .. ونبي يا شيخ اجبر بخاطر جورجينا واتجوزها، شايلاك في عينيها وصاينه ولادك ومحافظه عليهم، وعمرها ما اشتكت.. رغم إنك ممرمطها وراك من بلد لبلد".
شاهد الفيديو بالضغط هنا 

 

إقرأ ايضا

209927

4 أندية.. اتحاد الكرة يعلن تغيير نظام بطولة السوبر

czo2NjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZWxmYWdyLm9yZy9VcGxvYWRDYWNoZS9saWJmaWxlcy80ODkvNi82MDB4MzM4by84NjQuanBnIjs=

قرار مفاجئ من رونالدو بعد توديع كأس العالم

_127961360_grantwahl

فيديو.. رد فعل صادم من «مبابي» بعد إهدار هاري كين ركلة الجزاء

أخبار متعلقة

czo2NjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZWxmYWdyLm9yZy9VcGxvYWRDYWNoZS9saWJmaWxlcy80ODkvNi82MDB4MzM4by84NjQuanBnIjs=

قرار مفاجئ من رونالدو بعد توديع كأس العالم

1663472_0

جورجينا تهاجم مدرب البرتغال بشدة. ماذا قالت؟

6390602d4c59b711634f96f4

جورجينا من ملعب لوسيل: يا له من عار أن يجلس رونالدو على دكة البدلاء

752d38621b7815f91630c31c14716f04edbee7c5

حسم الأمر.. أول تعليق لـ رونالدو على أنباء انتقاله لنادي النصر السعودي

847f7600-9dd3-4b03-8ee8-abd8433cd953

رونالدو يوافق على اللعب في نادٍ سعودي شهير مقابل هذا المبلغ الضخم

Capture

فيديو صادم.. رونالدو يستخرج شيئًا من ملابسه الداخلية ويتناوله أثناء المباراة