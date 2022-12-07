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حسم الأمر.. أول تعليق لـ رونالدو على أنباء انتقاله لنادي النصر السعودي

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رونالدو
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الأربعاء، 07-12-2022 09:03 ص


علق اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو على الأنباء التي ترددت مؤخرا عن قرب انتقاله لصفوف فريق نادي النصر.

وعقب مباراة البرتغال وسويسرا التي أقيمت الليلة في إطار ثمن نهائي كأس العالم تلقى رونالدو سؤالا من أحد الصحفيين بشأن حقيقة توقيعه للنصر أو اعتزامه القيام بذلك، ليرد رونالدو على السؤال بشكل مقتضب قائلا "غير صحيح".
من جانبه كشف مسؤول في نادي النصر لوكالة فرانس برس، شرط عدم الإفصاح عن اسمه، أن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو «لم يوقع» حتى الآن لنادي النصر.

يأتي ذلك في الوقت الذي، ذكر مصدر آخر داخل النادي، منتصف الأسبوع الماضي، وجود «مفاوضات جادة»، حتى أنه أشار إلى إمكانية حصول التوقيع في الدوحة، حيث تقام نهائيات كأس العالم التي يشارك فيها رونالدو مع منتخب بلاده.

وكانت صحيفة «ماركا» الإسبانية، زعمت الاثنين الماضي إن رونالدو سيلعب مع النصر اعتباراً من يناير بعدما بات من دون فريق عقب انفصاله عن مانشستر يونايتد.
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