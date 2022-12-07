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جورجينا من ملعب لوسيل: يا له من عار أن يجلس رونالدو على دكة البدلاء

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جورجينا
Native
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الأربعاء، 07-12-2022 01:11 م


أبدت جورجينا، شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عدم رضاها على جلوس "الدون" في مقاعد البدلاء خلال فوز البرتغال على سويسرا (6-1)، أمس الثلاثاء في ثمن نهائي مونديال قطر.

وكان رونالدو صاحب خمس كرات ذهبية بدأ أساسيا في المباريات الثلاث السابقة لمنتخب بلاده في المونديال الحالي، وسجل هدفا في المباراة الافتتاحية ضد غانا من ركلة جزاء ليصبح بالتالي أول لاعب يسجل في خمس نسخ مختلفة من النهائيات. بيد أن رد فعله عندما استبدله مدرب البرتغال فرناندو سانتوش في الدقيقة 65 من المباراة الأخيرة في دور المجموعات ضد كوريا الجنوبية لم تعجب الأخير.

ولم يتردد سانتوش خلال المؤتمر الصحفي عشية مواجهة سويسرا في توجيه الانتقادات إلى رونالدو الذي لم يكن راضيا من خروجه من الملعب ضد كوريا الجنوبية، وقرر عدم الدفع به أساسيا في لقاء سويسرا.

وحل غونزالو راموس محل رونالدو في التشكيلة الأساسية، فسجل ثلاثة أهداف "هاتريك" ليقود البرتغال للفوز على سويسرا بنتيجة 6-1.

ودخل رونالدو بدلا من راموس في الدقيقة 74 ونال استقبالا حارا من الجمهور لكنه لم يتمكن من التسجيل.

وبعد المباراة، نشرت جورجينا عبر حسابها على موقع "إنستغرام" صورة لها من داخل ملعب "لوسيل" الذي استضاف اللقاء، وعلقت قائلة: "تهانينا للبرتغال، بينما غنى 11 لاعبا السلام الوطني، كانت كل عدسات الكاميرات مسلطة عليك (كريستيانو رونالدو)".
وأضافت: "يا له من عار ألا نتمكن من الاستمتاع بأفضل لاعب في العالم لمدة 90 دقيقة، ظل المشجعون يصرخون باسمك ويطلبون مشاركتك".

وتابعت: "أتمنى من الله ومن صديقك العزيز فرناندو (سانتوش مدرب البرتغال) أن يجعلونا نرقص من الفرح ليلة أخرى".

 

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