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جورجينا تهاجم مدرب البرتغال بشدة. ماذا قالت؟

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جورجينا ورونادلو
Native
Teads
الأحد، 11-12-2022 09:49 ص
شنت جورجينا رودريغيز زوجة قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، هجوماً حاداً على مدرب الفريق فيرناندو سانتوس عقب الخسارة من المغرب بربع نهائي كأس العالم وتوديع المونديال.

وقالت جورجينا:" اليوم كانت قرارات صديقك ومدربك سيئة.. ذلك الصديق الذي قلت عنه الكثير من كلمات الإعجاب والاحترام"، مضيفة:"حينما دخلت إلى الملعب رأيت كيف تغيّر كل شيء، ولكن بعد فوات الأوان".

وأشارت جورجينا، عبر حسابها على "إنستجرام":" لا يمكنك الاستهانة بأفضل لاعب في العالم وأقوى سلاح لديك.. ولا يمكننا الدفاع عن شخص لا يستحق هذا أيضًا"، مبينة:" الحياة تعطينا دروسًا.. اليوم لم نخسر، لقد تعلمنا، كريستيانو.. نحن نحبك".

الجدير بالذكر أن المنتخب المغربي حسم المباراة بهدف وحيد سجله يوسف النصيري قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول للمباراة على ملعب استاد الثمامة، ليصبح أول منتخب إفريقي يصل للدور قبل النهائي في تاريخ المونديال.
 

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