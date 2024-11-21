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والد محمد شوقي يفجر مفاجأة صادمة بعد رحيل نجله أثناء المباراة

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الخميس، 21-11-2024 08:17 ص

 

 

كشف والد محمد شوقي لاعب كفرالشيخ  مفاجأة عن نجله الراحل عبر تصريحاته مع الإعلامي خالد الغندور ببرنامجه المذاع استاد المحور المذاع عبر فضائية “المحور”.

وقال والد محمد شوقي لاعب كفر الشيخ :"عامل عملية قلب مفتوح".

والغندور يرد: دة عهد علينا.

تلقى نادي كفر الشيخ الرياضي، مساء اليوم، واجب العزاء في لاعبه محمد شوقي، الذي رحل أمس، ودفن بمقابر عائلته بمسقط رأسه بقرية الأبشيط التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

 

ومن جانبه، قال المحاسب مجدى الزواوي، عضو مجلس إدارة نادي كفرالشيخ الرياضي، والمشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يتلقى نادي كفر الشيخ الرياضي العزاء في فقيدنا وأخونا محمد شوقي اليوم الأربعاء بمقر نادي كفرالشيخ الاجتماعي من الساعة 5 إلى الساعة 10 مساءً.

 

كان نادي كفر الشيخ الرياضي برئاسة المحاسب عبد الحميد مصطفى، نعى اللاعب محمد شوقي عبر الصفحة الرسمية للنادي، «إنا لله وإنا إليه راجعون.. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. لله مَا أَعطىَ وَلله مَا أخد، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى.. ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتۡهُم مُّصِيبَةٞ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ}..الله يرحمك يا شوقى.

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