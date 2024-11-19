على غرار أحمد رفعت.. وفاة اللاعب محمد شوقي بعد توقف قلبه خلال المباراة

في خبر صادم أثار الحزن في الوسط الرياضي، أعلن نادي كفر الشيخ وفاة لاعبه الشاب محمد شوقي عبد العزيز إبراهيم، يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، بعد توقف عضلة القلب أثناء مباراة كرة قدم.

اللاعب الذي كان يبلغ من العمر 24 عامًا، دخل المستشفى إثر انهياره المفاجئ خلال مباراة أقيمت يوم الأربعاء 14 نوفمبر على ملعب الزرقا.

تفاصيل اللحظات الأخيرة للاعب الشاب

أوضحت مديرية الشؤون الصحية بدمياط أن محمد شوقي نُقل إلى مستشفى الزرقا المركزي بعد إصابته بتوقف مفاجئ لعضلة القلب خلال المباراة، وعلى الرغم من الجهود الحثيثة لإنعاشه ووضعه على جهاز التنفس الصناعي في العناية المركزة، إلا أن حالته الصحية تدهورت بشكل كبير.

وفي الرابعة فجر يوم الثلاثاء، فاضت روح اللاعب إلى بارئها بعد توقف قلبه مجددًا وعدم استجابته لمحاولات الإنعاش القلبي الرئوي.

مديرية الصحة عبرت عن حزنها العميق، مقدمة خالص العزاء لأسرة الفقيد ومحبيه، وداعية الله أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

توقف عضلة القلب المفاجئ: أسباب يجب معرفتها

من جانبه قال الدكتور جمال شعبان استشارى القلب ومدير معهد القلب سابقا، إن وفاة محمد شوقي تسلط الضوء على واحدة من أكثر الحالات الصحية خطورة التي قد تؤدي إلى الموت المفاجئ، وهي توقف عضلة القلب. يُعرّف هذا التوقف بأنه خلل مفاجئ في النشاط الكهربائي للقلب، مما يؤدي إلى توقفه عن ضخ الدم.

أسباب توقف عضلة القلب المفاجئ

1. اضطرابات في النبض: مثل الرجفان البطيني.

2. اعتلال عضلة القلب: بسبب تضخم أو ضعف عضلة القلب.

3. تلف الشرايين التاجية: نتيجة أمراض القلب المزمنة.

4. التهاب عضلة القلب: غالبًا بسبب عدوى فيروسية.

5. الإجهاد البدني الزائد: خاصة في الرياضيين.

6. اختلال أملاح الدم: كالنقص الحاد في البوتاسيوم أو المغنيسيوم.

أعراض تحذيرية قد تنقذ حياتك

بينما قد لا تظهر أي علامات واضحة قبل توقف القلب المفاجئ، إلا أن هناك بعض الأعراض التحذيرية التي يجب الانتباه إليها، خاصة في الرياضيين:

ألم مفاجئ في الصدر.

صعوبة في التنفس أو ضيق شديد.

الإحساس بالخفقان أو عدم انتظام ضربات القلب.

الشعور بالإغماء أو فقدان الوعي المفاجئ.

إرهاق شديد غير مبرر.