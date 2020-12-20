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«وادي» بعد الانتقال إلى بيراميدز: حققت حلمي منذ الصغر

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وادى
 
الأحد، 20-12-2020 01:03 م أمير سعد
أعرب المهاجم الفلسطيني محمود وادي، المنضم حديثًا إلى نادي بيراميدز، عن سعادته بالانضمام للفريق، مشيرًا إلى أنه حقق طموحه منذ الصغر بأن يلعب في نادٍ كبير، خاصة أن المفاوضات تمت بكل سلاسة، ولم تستغرق وقتًا طويلًا، مشيرًا إلى أنه سيبذل قصارى جهده لإثبات نفسه مع الفريق.

وعن سبب تفضيل بيراميدز، قال: "اخترت الانتقال إلى نادي بيراميدز لثلاثة أسباب، الأول: هو الاحترافية الشديدة التي يتعامل بها النادي، والسبب الثاني: طموحه الذي توافق مع طموح النادي، والثالث: الناحية الفنية؛ فالنادي يمتلك كوكبة كبيرة ومعروفة على مستوى الكرة العربية بشكل عام".

وعن المنافسة داخل الفريق، قال: "بالتأكيد هي منافسة شريفة، دودو الجباس، وجون أنتوي يمتلكان خبرة كبيرة في الدوري المصري، وأتمنى أن تكون المنافسة في صالح نادي بيراميدز ونحصد البطولات في الموسم الجديد، ونحن قادرون على الفوز بالدوري، طموحنا المنافسة على البطولات وتمتلك الإمكانات والطموح لذلك".

وأضاف: "اللاعب الفلسطيني بشكل عام لديه القدرة ليثبت للعالم كله أنه قادر على أن يكون في أفضل الأندية، وتألق اللاعبون الفلسطينيون لم يأت من فراغ، ابن فلسطين دائمًا مليء بالتحدي والمنافسة، كنت أمتلك عروضًا داخلية وخارجية، ولكنني اخترت بيراميدز للأسباب التي ذكرتها سلفا".
 

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