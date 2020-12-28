مدير تعاقدات بيراميدز يهاجم طه إسماعيل بعد تهكمه على رمضان صبحي: تحب أقولك ازاي؟

الإثنين، 28-12-2020
06:47 ص
أحمد عادل شعبان
شن عمرو بسيوني - مدير التعاقدات بنادي بيراميدز
- هجوما شرسا على المحلل الرياضي الدكتور طه إسماعيل دون أن يذكر اسمه صراحة.
وقال في مداخلة مع برنامج "جمهور التالتة": رمضان صبحي يتعرض لإرهاب معنوي دائم منذ فترة .. نحن ننسى أننا نتعامل مع شاب صغير عمره 23 سنة.
وأضاف: يعني لما يبقى فيه ستوديو تحليلي وتلاقي المحلل سايب المباراة وبيقول للاعب "أنت عارف الطموح فين" .. طب مانا ممكن أقولك تحب تعرف الطموح دا بيحصل ازاي؟
وتابع: رمضان مشروع قرر بيراميدز
أن يستثمر فيه ولو قيل مثل هذا ألف مرة فلن يفرق معنا.
وكان الدكتور طه إسماعيل انتقد رمضان صبحي أثناء تحليل إحدى المباريات قائلا: "رمضان عارف الطموح والبطولات فين ".