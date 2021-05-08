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الغندور يهاجم الأهلي: هدافكم المبدع زملكاوي .. يا ترى هتطردوه زي المذيعة والمراسل؟

خالد الغندور
الغندور يهاجم الأهلي: هدافكم المبدع زملكاوي .. يا ترى هتطردوه زي المذيعة والمراسل؟
Native
السبت، 08-05-2021 06:25 ص أحمد عادل شعبان
شن الإعلامي خالد الغندور هجوما شرسا على النادي الأهلي بسبب إنهاء قناة النادي التعاقد مع مذيعة مراسل ثبت أنهم زملكاوية .

وقال في تدوينة عبر "فيس بوك": كل الدعم ليكم و الرزق بتاع ربنا و أسوأ شيءٍ انك تقطع عيش ناس بيشتغلوا بكل امانة لمجرد انتماءهم و علي فكرة داخل قناة الزمالك هناك بعض العاملين انتماءهم للاهلي و نحبهم و نحترمهم جميعا و عمرهم ما قصروا في عملهم و تقييمهم الاعلامي مرتبط بشغلهم و ضميرهم المهني و ليس انتمائهم و عمر ما الشركة او انا الزملكاوي جدا و كابتن الزمالك التاريخي نفكر نقطع عيش الناس و عشان كده لازم تعرفوا الفرق الشاسع في المشاهدة و برامج القناة و نجاحها بفضل جمهور الزمالك العظيم و بفضل حب الناس لبعض و بفضل الناس المسئولة عن القناة من اكبر واحد لأصغر واحد و مش محتاجين كل ربع ساعة نعمل تطوير في القناة عشان قناة الزمالك كبيرة لانها تظهر الحقائق و تخاطب العقول و لا تدافع عن باطل و من هنا شكرا لاعلام المصريين و الشركة المتحدة و لنادي الزمالك و لكل العاملين في القناة اخراج و اعداد و تحرير و انتاج و تصوير و إضاءة و صوت و رمضان كريم.

وأضاف: محمد شريف زملكاوي و من عائلة زملكاوية يا تري هيمشي من النادي الاهلي عشانكان زملكاوي و عامل عقد معاكم و جاب هدفين في الزمالك و لا نمشي بس العاملين في القناة و كهربا كان اهلاوي و لعب في الزمالك و الامثلة كثيرة  .. قطع العيش صعب.
 

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