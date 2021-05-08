الغندور يهاجم الأهلي: هدافكم المبدع زملكاوي .. يا ترى هتطردوه زي المذيعة والمراسل؟

السبت، 08-05-2021
06:25 ص
أحمد عادل شعبان
شن الإعلامي خالد الغندور
هجوما شرسا على النادي الأهلي بسبب إنهاء قناة النادي التعاقد مع مذيعة مراسل ثبت أنهم زملكاوية .
وقال في تدوينة عبر "فيس بوك": كل
الدعم ليكم و الرزق بتاع ربنا و أسوأ شيءٍ انك تقطع عيش ناس بيشتغلوا بكل
امانة لمجرد انتماءهم و علي فكرة داخل قناة الزمالك هناك بعض العاملين
انتماءهم للاهلي و نحبهم و نحترمهم جميعا و عمرهم ما قصروا في عملهم و
تقييمهم الاعلامي مرتبط بشغلهم و ضميرهم المهني و ليس انتمائهم و عمر ما
الشركة او انا الزملكاوي جدا و كابتن الزمالك التاريخي نفكر نقطع عيش
الناس و عشان كده لازم تعرفوا الفرق الشاسع في المشاهدة و برامج القناة و
نجاحها بفضل جمهور الزمالك العظيم و بفضل حب الناس لبعض و بفضل الناس
المسئولة عن القناة من اكبر واحد لأصغر واحد و مش محتاجين كل ربع ساعة نعمل
تطوير في القناة عشان قناة الزمالك كبيرة لانها تظهر الحقائق و تخاطب
العقول و لا تدافع عن باطل و من هنا شكرا لاعلام المصر
يين و الشركة
المتحدة و لنادي الزمالك و لكل العاملين في القناة اخراج و اعداد و تحرير و
انتاج و تصوير و إضاءة و صوت و رمضان كريم.
وأضاف: محمد شريف زملكاوي و من عائلة زملكاوية يا تري هيمشي من النادي الاهلي عشانكان زملكاوي و عامل عقد معاكم و جاب هدفين في الزمالك و لا نمشي بس العاملين في القناة و كهربا كان اهلاوي و لعب في الزمالك و الامثلة كثيرة .. قطع العيش صعب.