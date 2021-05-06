الخميس 06 مايو 2021
توقيت مصر 11:46 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

حقيقة وفاة مدحت شلبي في حادث سير

الأهلي يوافق على رحيل أبرز نجومه إلى نادي العربي القطري

اتحاد الكرة يعلن عن حكام مبارايات الأهلي والزمالك

مأساة بالصور.. تفحم جثة 4 عمال داخل مخبز محتضين بعضهم

بعد أيام من وفاة «أمها الثانية»... ياسمين صبري تظهر بإطلالة جريئة (صور)

سر استقبال «بن سلمان» لـ«بن زايد» على سجادة لونها بنفسجي

إعلامية شهيرة: الرسول جاءني في المنام وفعل معي هذا الأمر

أشرف السعد يعود إلى مصر بعد 26 عامًا من الهروب

بعد قرارات الحكومة.. تعرف على سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس

تعرف على حالة الطقس غدًا 24 رمضان

ADS
 

الأهلي يوافق على رحيل أبرز نجومه إلى نادي العربي القطري

20210505170256054
ا
Native
الخميس، 06-05-2021 11:23 ص

وافق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، علي العرض الرسمي المقدم من قبل نادي العربي القطري لضم إبراهيم المصري لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي علي سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم الحالي.
وجاء طلب نادي العربي ضمن تجهيزات الفريق لاستكمال الموسم المحلي والمشاركة في بطولة آسيا والتي من المقرر أن تنطلق يوم 12  وحتي 21 يونيو القادم في مدينة جدة بالسعودية.
يذكر أن المصري قد قام بتجديد عقده مؤخرا مع الأهلي لمدة 4 سنوات ، رغم تلقيه عرضا للاحتراف في صفوف فيزبرم المجري عقب المشاركة في بطولة العالم الأخيرة بمصر.
ويعتبر المصري من العناصر الأساسية وأصحاب الخبرة في الأهلي ومنتخب مصر و حقق العديد من الإنجازات مع القلعة الحمراء والمنتخب الوطني آخرها التتويج بلقب كأس مصر للموسم الحالي علي حساب الزمالك في نسخته الأخيرة.
 

إقرأ ايضا

20210505170256054

اتحاد الكرة يعلن عن حكام مبارايات الأهلي والزمالك

محمود-الخطيب-22019_9_13_16_6

نجم الأهلي يهاجم الخطيب: مينفعش اللي عمله بعد ماتش غزل المحلة دا

فريق الأهلي

اتحاد الكرة: الأهلي هو النادي الوحيد الذي وافق على هذا الأمر في الدوري

أخبار متعلقة

موسيماني

زاهر: موسيماني يجهز مفاجأة غير سارة لـ الزمالك في مباراة القمة

الأهلي والزمالك

مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والزمالك.. والجبلاية يتحدى الغضب

20201105093404344

موعد مباراتي الأهلي والزمالك اليوم والقناة الناقلة

شوبير

شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن إصابة الشناوي بـ كورونا: قد يلعب مباراة القمة

فريق الزمالك

الزمالك ينسحب من لقاء القمة أمام الأهلي: مش هنبعت الفريق

Capture

فيديو مُسيء للأهلي.. اتحاد الكرة يتخذ قرارًا رادعًا ضد لاعبي الزمالك