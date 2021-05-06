الأهلي يوافق على رحيل أبرز نجومه إلى نادي العربي القطري

الخميس، 06-05-2021
11:23 ص
وافق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، علي العرض الرسمي
المقدم من قبل نادي العربي القطر
ي لضم إبراهيم المصري لاعب الفريق الأول لكرة اليد
بالنادي الأهلي علي سبيل الإعارة
حتي نهاية الموسم الحالي.
وجاء طلب نادي العربي ضمن تجهيزات الفريق لاستكمال الموسم المحلي والمشاركة
في بطولة آسيا والتي من المقرر أن تنطلق يوم 12 وحتي 21 يونيو القادم في مدينة جدة بالسعودية.
يذكر أن المصري قد قام بتجديد عقده مؤخرا مع الأهلي لمدة 4 سنوات ، رغم
تلقيه عرضا للاحتراف في صفوف فيزبرم المجري عقب المشاركة في بطولة العالم الأخيرة
بمصر.
ويعتبر المصري من العناصر الأساسية وأصحاب الخبرة في الأهلي ومنتخب مصر و
حقق العديد من الإنجازات مع القلعة الحمراء والمنتخب الوطني آخرها التتويج بلقب
كأس مصر للموسم الحالي علي حساب الزمالك
في نسخته الأخيرة.