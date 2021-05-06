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اتحاد الكرة يعلن عن حكام مبارايات الأهلي والزمالك

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الخميس، 06-05-2021 10:36 ص المصريون

ينتظر عشاق الكرة في مصر، مجموعة من أقوى مباريات كرة القدم اليوم الخميس، فيما أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة حكام هذه المباريات بالدوري الممتاز، وعلى رأسها الأهلي والزمالك.
جاءت الاطقم التحكيمية على النحو التالي:
مباراة الاتحاد السكندري والأهلي
محمود البنا حكما للساحة على أن يعاونه ثنائي المساعدين سمير جمال وهاني خيرى وحكما رابعا مجدي خاطر ووائل فرحان حكما للفيديو ومساعده محمد يوسف.

مباراة الزمالك وسموحة

محمد الحنفي حكما للساحة ويساعده الثنائي أحمد حسام وسامي هلهل وأحمد عبد السميع"حكما رابعا ونادر قمر الدولة حكما للفيديو ومساعده محمود وفا.

مباراة غزل المحلة وإنبي

وليد عبد الرازق حكما للساحة على أن يعاونه الثنائى ممدوح مصطفي ومحمد عط وحكما رابعا أحمد حسونة ومحمود بسيوني حكما للفيديو ومساعده عمرو رمضان.

مباراة وادي دجلة وبيراميدز

طارق مجدي حكما للساحة ويساعده الثنائي أسامة السيد وسيدنافع ومحمد نهاد حكما رابعا ومحمد عادل حكما للفيديو ومساعده أحمد عبد الله.
 

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