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هل خالف كهربا ترتيب ركلات الترجيح وأصر على تسديدها؟

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الأحد، 15-12-2024 10:27 ص

 

أكد أمير هشام، أن محمود كهربا لاعب النادي الأهلي هو من طلب تسديد ركلة الترجيح الرابعة في لقاء باتشوكا المكسيكي.

 

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: "كهربا طلب تسديد تلك الركلة ولم يحترم ترتيب الجهاز الفني، لا يجب أن يكون هناك تهاون في التعامل معه، لو كان هو من طلب التسديد بالفعل كما علمنا".

 

وأضاف: "بعد المباراة حدثت مناوشات كثيرة بين الجماهير وكهربا بعد المباراة، ومحمد الشناوي حارس الفريق تدخل لإنهاء الأمور".

 

وزاد: "كان ممكن يا كهربا تاخد (اللقطة)، ولكن لو الكلام فعلًا أنه من قام بالتسديد من نفسه يجب أن تكون هناك عقوبة والإعلان عنها من جانب النادي الأهلي، لو كان اللاعب بالفعل أفسد الترتيب الذي وضعه الجهاز الفني لمسددي ركلات الترجيح".

 

وأكمل: "الجمهور كان يلوم شيكابالا في تسديد ركلة الترجيح في السوبر المصري بسبب "اللقطة"، وكهربا فعل ذلك اليوم، يجب أن يقوم أي لاعب بأن (يشيل الجمهور من دماغه)، لو كل لاعب نيته أنه "يغيظ فلان أو علان ربنا مش هيكرمه".

 

وأتم: "لابد من توقيع عقوبة صارمة ضد كهربا، لو بالفعل هو من قرر تسديد ركلة الترجيح من تلقاء نفسه".

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