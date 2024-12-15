كهربا ضحية.. وهذا الشخص وراء هزيمة الأهلي من باتشوكا

شارك الإعلامي مهيب عبد الهادي منشوراً بشأن اللاعب محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي:"كهربا ضحية كولر".

كما هاجم الإعلامي مهيب عبد الهادي مدرب النادي الأهلي كولر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي:"السبب في هزيمة الأهلي هو كولر المدير الفني للنادي الاهلي".

وكان قد أكد الإعلامي أمير هشام، أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي يستحق اللوم بسبب الدفع بكهربا، لأنه غير جاهز فنيًا وبدنيًا، مشيرًا إلى أن خروج وسام أبوعلي من مواجهة باتشوكا لم يكن قرارًا جيدًا من جانب المدرب السويسري.

وقال عبر برنامجه بلس 90 عبر شاشة قناة النهار: "خروج وسام كان قراراً غريباً للغاية، واللاعب نفسه كان يسأل نفسه، عن سبب مغادرة المباراة، رغم أنه كان جيدًا ويلعب بقوة خلال المباراة، وجاهز بنسبة مليون%، ولا أتفهم سبب خروجه من المباراة".

وأضاف: "كان من الممكن أن يكون قرارًا مقبولاً لو تم الدفع بلاعب قادر على صناعة الفارق، ما حدث كان خطأ كبيراً من كولر".

وواصل: "لو الأهلي سيذهب لكأس العالم للأندية بنفس القائمة، فالأفضل ألا يذهب إلى أمريكا، لأن المنافسة هناك مختلفة، كما أن التبريرات بدأت تخرج بشأن صعوبة التدعيم في يناير، خصوصًا المحسوبين على النادي الأهلي إعلاميا الذين يتحدثون دائما عن قوة الفريق وقدرة على اللعب في مستوى المونديال بشكل جيد".

وأكمل: "أي فريق قوي لابد أن يدعم نفسه باستمرار، لكن هذا لم يحدث في النادي الأهلي، وجماهيره اعتادت على الألقاب، الموضوع لا علاقة له بالتوفيق من عدمه، النادي الأهلي لم يستعد جيدًا ولم يُجهز نفسه بالشكل الأمثل، أتحدث بوضوح شديد".

وزاد: "لا نريد التنظير، لكن لابد من وجود حلول وإدارة الأهلي تعلم كل شيء، يجب أن يكون هناك دعم قوي والتخلص من بعض الأسماء، ولابد أن يكون هناك وضوح في تقييمات مارسيل كولر، لأنه أوقات يوافق على ضم لاعبين ثم يتراجع عن التعاقد معهم، بحجة تعديل أولوياته".

وأشار إلى أن جوميز مدرب الزمالك السابق والفتح السعودي السابق كان واضحًا في تقييمات اللاعبين لو تم التعاقد معه مستقبلا في الأهلي سيكون أفضل مما يحدث في ملف التدعيمات كل فترة، لكن ما يحدث حاليا هناك تخبط واضح في ملف التعاقدات، ولماذا لم يتم تعيين مدير للتعاقدات حتى الآن قبل شهر يناير المقبل، والفريق في أشد الحاجة لتدعيم نفسه بقوة.

واستكمل: "الموضوع ليس له علاقة بخسارة لقاء باتشوكا تحديدا، لكن مستوى الفريق غير جيد، وألية العمل كانت تمتاز بصرامة، يجب تحديد الاختصاصات أيضا، ومحمد رمضان المدير الرياضي لم نشعر بوجوده، ولا يوجد فارق كبير حدث منذ رحيل خالد بيبو.. ورمضان غير متفرغ لمنصب مدير الكرة".

وكان قد علق الإعلامي خالد الغندور، علي هزيمة الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح في بطولة إنتركونتيننتال.

وكتب الاعلامي خالد الغندور :"الأهلي كان عنده ٤ فرص للفوز مش كهربا فقط وكان ممكن عمر كمال يجيبها والأهلي يكسب برده وكان ممكن أي لاعب يضيع أو الشناوي يصد والأهلي يكسب برده وعلي فكرة كهربا كان الرابع و لا صحة أنه دخل وده مش ترتيبه".

خسر الأهلي من نظيره باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح (6-5)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 974 في دولة قطر، في نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

موعدة مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره شباب بلوزداد يوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسبمر الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي أن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.