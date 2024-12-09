مفاجأة.. الخطيب يرفض استعارة تريزيجيه لكأس العالم للأندية

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، رفض فكرة استعارة الثنائي محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون التركي والمعار للريان القطري، وحمدي فتحي لاعب الوكرة القطري.

وقال شبانة ، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة etc: "اللوائح تمنع انتقال محمود تريزيجيه إلي الأهلي في يناير، اللاعب بدأ الموسم مع طرابوةن، ثم انتقل للريان ولوائح الفيفا تمنع مشاركة اللاعب في 3 أندية بموسم واحد".

وتابع: “بعد طرح اسم الثنائي في لجنة التخطيط، محمود الخطيب رفض استعارة الثنائي في كأس العالم للأندية، وأكد أن هذا ليس مبدأ الأهلي، وأوضح أن الأهلي عنده القدرة على التعاقد مع الثنائي".

وأكمل:" الخطيب يرفض استعارة أي لاعب قبل كأس العالم للأندية لمدة شهر، حتى أن كان البرتغالي كريستيانو رونالدو مطروحا أيضا".