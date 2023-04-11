الأربعاء 12 أبريل 2023
توقيت مصر 00:37 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد لحظة الحكم بإحالة أوراق قاتلة زوجها بمساعدة عشيقها للمفتي ورد فعلها

شاهد.. لحظة طعن إمام مسجد أثناء سجوده في صلاة الفجر

ولي العهد السعودي يستدعي مسؤول كبير بسبب 3 لمبات

الأهلي يوقع عقوبة على محمد عبدالمنعم بعد طرده أمام بيراميدز

كان صحفيًا في "المصريون".. نكشف لكم الهوية الحقيقية لـ"شيخ العرافين" (صورة)

وصل 38 جنيهًا.. تراجع سعر الدولار في السوق السوداء

تبدأ الاثنين.. الحكومة تمنح الموظفين 7 أيام إجازة خلال 9 أيام فقط

فيديو صادم.. شاب يتحرش جنسيًا بفتاة في نهار رمضان

مرتدية عباءة.. أول صورة لـ سلمى الشيمي من داخل قسم الشرطة

مهيب عبدالهادي يكشف موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر

ADS
 

هل استحق الأهلي ركلة جزاء في مباراة بيراميدز؟.. خبير تحكيمي يحسم الجدل

2078846_0
اللعبة
Native
Teads
الثلاثاء، 11-04-2023 09:20 ص

 

أكد وجيه أحمد الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق، أن أمين عمر حكم مباراة الأهلي وبيراميدز، أصاب في العودة إلى مراجعة الفيديو وإلغاء ركلة جزاء للمارد الأحمر.

 

وتابع وجيه أحمد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أسامه في برنامجه "ستاد القاهرة" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "أمين عمر كان في تقديره ركلة جزاء بسبب لمسة يد على مدافع بيراميدز، بسبب سرعة اللعبة".

 

وأضاف الخبير التحكيمي: "استدعاء تقنية الفيديو للحكم لمراجعة اللعبة كان صائب وصحيح من أحمد الغندور وأنقذ أمين عمر في تلك اللعبة، والكرة لم يتواجد بها مخالفة لعب".

 

لا توجد أي ركلة جزاء

واستطرد: "حال ارتطام الكرة بالصدر ثم لمست اليد لا تحتسب أيضًا بسبب الوضع التشريحي للجسم، وبالتالي لا توجد أي ركلة جزاء في الشوط الأول".

 

واختتم: "وليد الكرتي لاعب بيراميدز كان يستحق كارت أصفر في الدقيقة 17 بعد تدخل على كهربا بعنف، ورمضان صبحي لاعب بيراميدز لم يستحق إنذار في لعبة رامي ربيعة مدافع الأهلي، وبلاتي توريه لاعب بيراميدز استحق إنذار وقرار أمين عمر في  اللعبة صحيح".

 

إقرأ ايضا

2079006_0

الأهلي يوقع عقوبة على محمد عبدالمنعم بعد طرده أمام بيراميدز

الأهلي-وبيراميدز-1

بعد مباراة بيراميدز.. نقل لاعب الأهلي إلى المستشفى بشكل عاجل

6433998f4c59b702d25024d9

مشهد غريب.. الحكم المساعد يضرب نجم ليفربول

أخبار متعلقة

الأهلي-وبيراميدز-1

بعد مباراة بيراميدز.. نقل لاعب الأهلي إلى المستشفى بشكل عاجل

ee-3

أحمد عبدالقادر يرد على نجم الزمالك بشأن سبب ابتعاده من مباراة بيراميدز: بَطَّل هبد

o_p_141_541_emam-ashour-1

اعتذار وغزل.. إمام عاشور يُمهد للانتقال إلى الأهلي

2032408_0

قرار عاجل من كاف يصدم الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني

download

لا يستطيع الكلام.. تطورات حالة محمود الخطيب بعد إصابته بكورونا

143

الأهلي يسخر من هزيمة الزمالك أمام البنك الأهلي بثلاثية نظيفة