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هكذا تهكم شوبير على رمضان صبحي بعد فوز الأهلي بكأس السوبر الأفريقي

شوبير
هكذا تهكم شوبير على رمضان صبحي بعد فوز الأهلي بكأس السوبر الأفريقي
Native
السبت، 29-05-2021 08:25 ص أحمد عادل شعبان
وجه الإعلامي أحمد شوبير - مقدم برنامج ملعب أون - رسالة غير مباشرة إلى رمضان صبحي لاعب بيراميدز بعد فوز الأهلي بالسوبر الأفريقي.

وقال شوبير في برنامجه عقب تتويج الأهلي: الأهلي وكفى، الأهلي وبس، تقول النادي الأهلي، هتعرف الطعم والروح والبطولات، النادي الأهلي لم يقف أمامه شئ، لأنه نادي يملك قيم ومبادئ، الأهلي لم يجيد فن الحجج أو المظلوميات، دائما يعرف البناء.

وأضاف دا النادي بتاع الطموح .. اللي عايز طموح .. الي عايز بطولات .. اللي عايز انتصارات .. اللي عايز يصنع تاريخ أهلا بيه في مدرسة النادي الأهلي.

وكان رمضان صبحي برر رحيله عن الأهلي إلى بيراميدز بأنه يبحث عن الطموح.
 

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