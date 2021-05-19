بعد رمضان صبحي .. بيراميدز يخطط لخطف نجم جديد من الأهلي

الأربعاء، 19-05-2021
07:26 ص
أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي محمد فاروق - مقدم برنامج "البريمو" - أن نادي بيراميدز
دخل على الخط من أجل خطف نجم جديد من الأهلي.
وعلى الرغم من أن الأهلي حصل على توقيع كريم فؤاد
لاعب النجوم المعار إلى أنبي إلا أن بيراميدز
دخل في مفاوضات جادة لخطفه من الأحمر.
وقال فاروق إن بيراميدز
يجيب أن يتعاقد مع اللاعبين الذين يحتاجهم فقط وليس لأغراض أخرى.
وتابع: هناك بند في عقد اللاعب مع إنبي بتفعيل عقد الشراء مقابل 15 مليون جنيه ولا أعرف لماذا لا يفعل إنبي هذا البند ويقوم بتسويق اللاعب بمبلغ أكبر.