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جهاد جريشة يفجر مفاجأة مدوية عن اعتذاره لسيد عبد الحفيظ بسبب ضربة جزاء الزمالك

جهاد جريشة
جهاد جريشة يفجر مفاجأة مدوية عن اعتذاره لسيد عبد الحفيظ بسبب ضربة جزاء الزمالك
 
الثلاثاء، 04-05-2021 06:19 ص أحمد عادل شعبان
رد الحكم الدولي جهاد جريشة على التصريحات النارية التي أطلقها سيد عبد الحفيظ ضده .

وقال في تصريحات صحفية : لم يحدث أي اتصالات مع سيد عبد الحفيظ أو أي نوع من الاعتذار إطلاقا، استقيموا يرحمكم الله "حسب في الجول".

وكان سيد عبد الحفيظ قال عقب الخسارة من غزل المحلة: أنا هامسح نمرة كابتن جهاد جريشة من موبايلي، كل ما يغلط يكلمني يعتذرلي، ازاي يكون حكم كاس عالم و7 كاس أمم ويحسب كورة امبارح دي ضربة جزاء؟

وكان جريشة احتسب ركلة جزاء مشكوك في صحتها لنادي الزمالك في مباراته أمام بيراميدز.
 

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