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مفاجأة.. منصب مهم خارج الأهلي في انتظار سيد عبدالحفيظ خلال أيام

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سيد عبدالحفيظ
الخميس، 23-11-2023 12:44 م


فجر الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+ مفاجأة حول مصير محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول بكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.
وقال إبراهيم سعيد من خلال تصريحات عبر برنامجه "90+” المُذاع عبر قناة النهار : "يدرس الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام توجيه الشكر لـ محمد غرابة مدير المنتخب ، وتعيين سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي في منتخب مصر".
وأوضح : "اتحاد الكرة يرى أن محمد غرابة ارتكب العديد من الأخطاء الإدارية الفترة الأخيرة، وذلك بجانب بعض التصريحات الغير موفقة له".
وتابع : "وذلك القرار جاء بجانب بعض الأزمات الإدارية والتنسيق مع كاف، والتصريحات الأخيرة له عن استبعاد ثلاثي المنتخب طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور وهو أن كل شئ وارد من أمم إفريقيا.
ويدخل منتخب مصر معسكرًا تدريبيًا يوم الثالث من شهر يناير المقبل، وهو الأخير قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في كأس الأمم الأقريقية 2024.

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