زوجة عمرو السولية تثير الجدل بإطلالة مثيرة





حرصت هدير مندور، زوجة عمرو السولية، نجم الأهلي على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هدير مندور، في الصور بإطلالة رقيقة ترتدي ملابس مبهجة، واعتمدت على مكياج ناعم أبرز جمال ملامحها وأناقتها.

موعد مباراة الاهلى أمام الزمالك فى السوبر الافريقى

موعد مباراة الأهلي والزمالك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الأفريقى.

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما تنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.





