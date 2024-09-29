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الخطيب يقرر فرض عقوبات فورية على لاعبي الفريق ويهدد باستبعاد هؤلاء

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الأحد، 29-09-2024 11:08 ص

 

ذكرت تقارير أن رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، اتخذ قرارا بفرض عقوبة فورية على لاعبي الفريق الأحمر، إثر خسارته بطولة كأس السوبر الإفريقي، أمام الغريم التقليدي الزمالك.

وتوج نادي الزمالك بكأس السوبر الإفريقي بفوزه على الأهلي بركلات الترجيح (4-3)، بعد التعادل بهدف لمثله في النهائي الذي جرى على ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات لموقع "إرم نيوز" : "رئيس نادي الأهلي قرر خصم 200 ألف جنيه من كل لاعب عقب الهزيمة أمام الزمالك".

وأضاف: "الخطيب كان في حالة غضب كبيرة إثر الهزيمة، وانتقد أداء الفريق والقيادة الفنية لمارسيل كولر، المدير الفني للفريق".

وتابع المصدر: "الخطيب أبلغ سامي قمصان، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، برفع تقرير كامل عن حالة اللاعبين الانضباطية".

واختتم: "رئيس النادي الأهلي هدد المقصرين بالاستبعاد والغرامات المالية في المدة المقبلة".

وأشارت تقارير محلية أن محمود الخطيب تواصل مع الجهاز الفني لنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لمعرفة أسباب الهزيمة في السوبر الإفريقي أمام الزمالك.

وطلب الخطيب من سامي قمصان القائم بأعمال مدير الكرة تقريرا مفصلا عن أسباب الهزيمة أمام الزمالك في السوبر الأفريقي.

ومنح السويسري مارسيل كولر، لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة أسبوع، على أن يعود إلى التدريبات السبت المقبل استعدادا لخوض بطولة السوبر المصري للأبطال في الإمارات.

وينتظر الأهلي الإعلان الرسمي عن موعد بطولة السوبر المصري، إذ أشارت التقارير إلى أنها ستُقام في الإمارات خلال المدة من 20 حتى 24 أكتوبر المقبل بعد تأجيل انطلاق دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا من 25 أكتوبر إلى 26 نوفمبر المقبل.

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