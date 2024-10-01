بعد خسارة السوبر.. نجم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق





كشف الإعلامي خالد الغندور عن رغبة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خالد عبد الفتاح، في الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء .

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، "خالد عبد الفتاح طلب الرحيل عن الفريق خلال الفترة الحالية".

وأضاف "عبد الفتاح بعد أن أصبح البديل الخامس في الفريق طلب من كولر الرحيل.

واختتم، كولر سيناقش أمر رحيل خالد عبد الفتاح مع لجنة الكرة خلال الفترة المقبلة وسيبلغ عبد الفتاح بالقرار.

وعلى جانب آخر قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، منح لاعبي الفريق راحة 5 أيام عقب خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضية بإستاد المملكة آرينا بالرياض.

بطولة كأس العالم "إنتركونتيننتال"

يبدأ الأهلي بعد انتهاء راحة الخمسة أيام الاستعداد للارتباطات المقبلة والتي يأتي في مقدمتها مباراة العين الإماراتي المقرر لها يوم 29 أكتوبر 2024 على استاد القاهرة في بطولة كأس العالم "إنتركونتيننتال".