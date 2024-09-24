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استبعاد لاعبين نهائيًا.. قائمة الأهلي المسافرة للسعودية لمواجهة الزمالك في السوبر

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استبعاد لاعبين نهائيًا.. قائمة الأهلي المسافرة للسعودية لمواجهة الزمالك في السوبر

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الثلاثاء، 24-09-2024 11:04 ص

 

قال الإعلامي خالد الغندور، إن الأهلي سيسافر مساء الأربعاء إلى المملكة العربية السعودية، استعدادًا لمواجهة الزمالك في السوبر الافريقي.

 

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" اتكلمنا مع حضراتكم عن قائمة الأهلي في وقت سابق وقولنا أن كولر استقر على ١٧ لاعب وحاطط ٥ لاعبين يختار منهم ٣".

 

وتابع:" كولر قرر أن تكون قائمة الأهلي مكونة من محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله، مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، بيرسي تاو، رضا سليم، وسام أبو علي محمود عبد المنعم كهربا.

 

واختتم الغندور :" مارسيل كولر استبعد عمر الساعي ويوسف أيمن من القائمة النهائية للسوبر الأفريقي".

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